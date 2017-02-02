2x Merkez Bankası= Apple

ABD’li teknoloji devi Apple 2016 mali yılı 4. çeyrek bilançolarını açıkladı. Apple’ın çeşitli ülkelerdeki bankalarda 246.1 milyar dolar nakit parası bulunuyor. Şirket söz konusu miktarın önemli bir kısmını ABD dışında tutuyor. Apple nakit rezervini ABD’ye taşımak için Trump yönetiminin vergi reformunu 2017’de gerçekleştirmesini bekliyor. Apple CEO’su Tim Cook, bu konuda iyimser olduğunu dile getirdi.

Yeni ABD Başkanı Donald Trump, ülke dışında üretilen cihazları ABD’de satan Amerikan şirketlerine dair eleştirilerini daha önce paylaşmıştı. Ancak Trump vergi politikaları konusunda da eleştirilerini dile getirmekten kaçınmıyor. Apple ve diğer Amerikan şirketleri yurt dışındaki paralarını ülkeye getirmek istese de, vergi politikalarında değişikliğe gidilmesini istiyor. Obama yönetimi, Amerikan şirketlerinin ülke dışında kazandığı gelirler için yüzde 35 oranında kurumlar vergisi uyguluyordu.

MERKEZ BANKASI REZERVİ 106 MİLYAR DOLAR

Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmeliyet Merkezi'nin kurucu başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş Apple'ın nakit rezervi konusunda "Kasasında 246 milyar dolar nakit var. Bu para Türkiye'nin tüm borcunu öder. Türkiye'nin tüm halka açık şirketlerini satın alabilir." yorumunu yaptı.

Öte yandan, 30 Aralık 2016 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplam rezervi ise 106 milyar dolar olduğunu belirtmekte fayda var.

Apple'ın yıllara göre büyüme oranı: