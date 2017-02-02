Yunan Bakan hem Kardak'a gitti, Hem de bakın neler yaptı

Ege Denizi’nde Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir kriz çıktı. 29 Ocak 2017’de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın da içerisinde bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi Kardak’a gitti. Yunanistan ise karasularının ihlal edildiğini ileri sürdü. Karşılıklı yapılan açıklamalar iki ülke arasındaki gerilimi yükseltti.

Ege Denizi’nde yaşanan gerilimi ve ihlal iddialarını Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım yaptığı açıklamayla değerlendirdi.

Yalım’ın açıklaması şöyle:

“Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, 29 Ocak 2017’de, Kardak Kayalıkları bölgesinde seyir icra ettikten sonra Ege Denizi’nde sular ısındı. Yunan Genelkurmay Başkanlığı, TSK Komuta Kademesinin Yunan karasularını ihlal ettiğini iddia etti. Yunan Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı Pavlopulos da, ‘Yapılan ciddi ihlaldir. Sadece Yunan karasuları değil Avrupa’nın sınırları da Lozan Antlaşması da ihlal edilmiştir. Umarım gelecekte bir daha tekrarlanmaz’ dedi.

Yunan Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un açıklamaları gerçeklerle bağdaşmıyor. Çünkü TSK Komuta Kademesinin seyir yaptığı bölge Türk karasularıdır ve ihlal yapan ise Yunan Sahil Güvenlik botlarıdır. Başkomutan olduğunu iddia eden Tayyip Erdoğan, bu konu ile ilgili olarak ağzını bile açamadı ve cesaret edip Yunan Cumhurbaşkanı’na cevap vermedi. Çünkü Kardak Kayalıklarının hemen yakınındaki Kalolimnoz Adası 2004’den beri Yunan işgali altında.

Yunanistan gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Yunan Savunma Bakanı Kammenos 01 Şubat 2017’de, hiçbir engelle karşılaşmadan helikopter ile Kardak Kayalıkları bölgesine geldi ve denize çelenk attı. Kammenos bu sefer daha da ileri giderek Kardak Kayalıklarının doğusuna geçti ve Türk hava sahasını tam 4,5 mil ihlal etti.

“YUNANİSTAN KENDİ EGEMENLİK ALANI OLARAK GÖRÜYOR”

Yunan Savunma Bakanı Kammenos Kardak Kayalıkları bölgesine helikopter ile gelerek denize çelenk atmıştı.

Yunanistan, Kalolimnoz Adasını 2004’den beri işgal ettiği için orta hat kuralını uygulayarak, adanın 3 mil doğusuna kadar olan bölgeyi kendi karasuları ve egemenlik alanı olarak görüyor. Bu bağlamda, Kalolimnoz Adası’nın doğusunda, 3 mil içerisinde bulunan Kardak Kayalıklarının da kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Hâlbuki Lozan Antlaşması’nda verilen ada ve kayalıklar arasında Kalolimnoz Adası ve Kardak Kayalıkları bulunmuyor.

Ayrıca, 1943 Tarihli İngiliz ve 1951 tarihli Amerikan haritasında da Kalolimnoz Adası ve Kardak Kayalıklarının, 12 Ada deniz sınırının dışında ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olduğu açıkça gösterilmiştir. Her iki haritaya göre de Yunan Savunma Bakanı Kammenos Türk hava sahasını 4,5 mil ihlal etmiştir. İngiltere 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmalarına taraftır. Amerika ise 1947 Paris Antlaşmasına taraftır. Anılan haritalar Yunan Cumhurbaşkanı ve Yunan Genelkurmay Başkanlığı’nı yalanlamaktadır.

“CESARET EDİP KENDİ TOPRAKLARIMIZA GİDEMİYOR”

Erdoğan ve AKP Hükümetleri döneminde karasularımız ile birlikte hava sahamız da kevgire döndü. Yunan Savunma Bakanı Türk topraklarında, Türk karasularında ve Türk hava sahasında serbestçe gezinirken Savunma Bakanı Fikri Işık cesaret edip kendi adalarımıza ve kendi topraklarımıza gidemiyor.

Karasuları ve hava sahası ihlalleri, TSK, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitelerinde yine yer almadı.

YUNANİSTAN ANIYOR, TÜRKİYE HAPSE ATTI

Yunanistan, Kardak Krizinde görev alan subaylar için her sene geniş katılımlı anma törenleri düzenliyor. Türkiye’de ise durum çok farklı. Kardak Kahramanı SAT Komandoları Poyrazköy, Balyoz v.b. kumpas davalarında içeri tıkılıp tutsak edildi.

Kardak kahramanı Türk SAT Komandoları kumpasla içeri tıkılıp tutsak edilirken, Türk adalarına, Erdoğan ve AKP Hükümetlerinin himayesinde Yunan SAT Komandoları ve Yunan askerleri yerleştirildi.

Başta, Kardak Kayalıklarının 2 mil batısında bulunan Kalolimnoz Adası olmak üzere 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı alenen Yunan askerine teslim edildi.

Kardak Krizi sırasında bütün dünyayı ayağa kaldıran Türkiye, Erdoğan ve AKP Hükümetlerinin 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını Yunan askerine teslim etmesi neticesinde, Lozan Antlaşması’ndan Sevr Antlaşmasına keskin bir dönüş yaptı. Ege Denizi’nde, açık bir şekilde Sevr Antlaşması uygulanıyor ve egemenlik haklarımız yok sayılıyor.”