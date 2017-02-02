Van'da tüm miting, eylem,toplantı yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada kentteki her türlü gösteri yürüyüş, miting, kapalı ve açık yer toplantılarının 3 Şubat’tan itibaren 30 gün boyunca izne bağlandığı belirtildi.

Kararın gerekçesi olarak ildeki huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması gösterildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bu amaçla, 2935 sayılı OHAL Kanununun 11. maddesi (m) bendi gereğince, Van merkez ve ilçelerinde, miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 Şubat 2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile izne bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler de 3 Şubat 2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile yasaklanmıştır.”