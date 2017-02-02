 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • Suriye Ordusu, Cihatçılarla Savaşacak

Suriye Ordusu, Cihatçılarla Savaşacak

Suriye Ordusu, Cihatçılarla Savaşacak
2 Şubat 2017 Perşembe 22:39:25

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Suriye ordusu, hızlı bir şekilde Halep'in doğu kırsalında ilerliyor. Hedef El Bab ve Deyr Hafir iken, El Bab'da Türkiye ve desteklediği gruplarla çatışma riski de artıyor.

 

Reuters'in haberine göre, Şam'daki 4'lü koordinasyon odasından (Rusya, İran, Suriye, Hizbullah) bir yetkili, Suriye ordusunun gerektiği takdirde Türkiye destekli ÖSO gruplarıyla savaşacağını söyledi.

Suriyeli olmadığı belirtilen kaynak, buna rağmen hedefin topyekûn bir savaştan ziyade, "Türkiye'nin ihtiraslarını boşa çıkarmak ve bu cephedeki oyunda üstün el yakalamak" olduğunu kaydetti.

Kaynak, Doğu Halep operasyonuna Kaplan Birlikleri'nin öncülük ettiğine de dikkat çekti.

Öte yandan Suriye ordusu, Kuveyres Üssü'nün kuzeyindeki kritik Rasm el-Sarhan'ı IŞİD'den kurtardı.

Bu bölgedeki çatışmalar esnasında, IŞİD'in Suriye ordusuna, TSK'dan ele geçirdiği "Kobra" tipi zırhlı araçla saldırdığı ileri sürüldü.

Suriye ordusu Cihatçılarla Savaşacak
Haber Sitesi
Kategoriler