Suriye Ordusu, Cihatçılarla Savaşacak

Reuters'in haberine göre, Şam'daki 4'lü koordinasyon odasından (Rusya, İran, Suriye, Hizbullah) bir yetkili, Suriye ordusunun gerektiği takdirde Türkiye destekli ÖSO gruplarıyla savaşacağını söyledi.

Suriyeli olmadığı belirtilen kaynak, buna rağmen hedefin topyekûn bir savaştan ziyade, "Türkiye'nin ihtiraslarını boşa çıkarmak ve bu cephedeki oyunda üstün el yakalamak" olduğunu kaydetti.

Kaynak, Doğu Halep operasyonuna Kaplan Birlikleri'nin öncülük ettiğine de dikkat çekti.

Öte yandan Suriye ordusu, Kuveyres Üssü'nün kuzeyindeki kritik Rasm el-Sarhan'ı IŞİD'den kurtardı.

Bu bölgedeki çatışmalar esnasında, IŞİD'in Suriye ordusuna, TSK'dan ele geçirdiği "Kobra" tipi zırhlı araçla saldırdığı ileri sürüldü.