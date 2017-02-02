Merkel, Erdoğan'a İmamların Casusluk yaptığını sordu mu?

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB), Almanya'daki bazı imamlarının Fethullah Gülen yandaşları ile ilgili Ankara'ya casusluk yaptığı iddialarını doğrulayarak özür dilemişti.

DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa da Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda bazı imamların Gülen yandaşları hakkında Ankara'ya bilgi ilettiğinin anlaşıldığını kaydetmişti.

Ankara'yı ziyaret eden Almanya Şansölyesi Merkel ise bu konuyu doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordu.

Ancak Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Merkel'e bu konuda özellikle Alman medyasında DİTİB ile ilgili gündeme gelen ajanlık ithamının asılsız olduğu yanıtı verildi.

DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğan'ın kabul ettiği olaya ilişkin görüşmede Merkel'e DİTİB'in, "Alman kanunlarına göre faaliyet gösteren bir kuruluş olduğu" aktarıldığı öğrenildi.