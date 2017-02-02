Pentagon; Erdoğan'ın Tek Boynuzlu Atları

Donald Trump yönetiminin Suriye'deki politikasının ne olacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Ancak yeni yönetimin, Obama'dan devralınan bir planı reddettiği ortaya çıktı.

Washington Post'tan Adam Entous, Greg Jaffe ve Missy Ryan'ın haberine göre, öncelikli hedefi Rakka'yı Irak-Şam İslâm Devleti'nden (IŞİD) kurtarmak olan Obama yönetiminin bir plan hazırladı, ancak operasyonu başlatmak için yeterli zaman olmadığı için bunu Trump yönetimine devretti.

Obama'nın, yönetiminin son 7 ayı boyunca Rakka operasyonu için plan hazırlattığı, savaş senaryoları hazırlattığı ve ulusal güvenlik ekibiyle bunları tartıştığı belirtiliyor.

Obama'nın danışmanlarının, en sonunda "kötünün iyisi" senaryo olarak, Kürtleri silahlandırarak Rakka operasyonuna başlamaya karar verdiği söyleniyor.

17 Ocak günü, Trump'ın görevi Obama'dan devralmasından üç gün önce, Obama yönetimi yetkililerinin Trump'ın ekibine ayrıntılı planı verdiği, bu planın içerisinde Trump'ın Erdoğan'ı nasıl yatıştıracağına ilişkin de yönergeler bulunduğu, Washington Post haberinde yer alan bilgiler arasında.

Ancak planı değerlendiren Trump yönetimi yetkilileri, planda büyük boşluklar tespit ettiklerini, planın iyi hazırlanmadığını ileri sürüyorlar.

Trump'ın Pentagon şefi Jim Mattis'e, "30 gün içerisinde IŞİD'i bitirecek planı hazırlama" konusunda talimat vermesinin ardından, yeni planın ne olacağı tartışılıyor.

Beyaz Saray'ın, Rakka'yı ele geçirmek ve IŞİD'i yok etmek için iki senaryosu olduğu iddia ediliyor. Birincisi, Rusya ve hatta Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la koordinasyonu artırmak. İkincisi ise, Obama yönetiminni verdiği kararda olduğu gibi, Kürtleri silahlandırmak.

Trump'ın, Obama'dan farklı olarak, sahaya sürülecek ABD askeri ya da sivil kayıplar konusunda "rahat" davranacağı söyleniyor.

OBAMA'NIN İKİLEMİ

Habere göre, Obama yönetiminin ikilemi, IŞİD'in Irak ve Suriye'de toprak ele geçirmeye başlaması ile ortaya çıktı.

Amerikan askerlerini çatışma bölgelerine sürmek istemeyen Obama, bu nedenle hızla ABD'nin destekleyebileceği yerel güçler aramaya başladı ve bu arayışın sonucunda Kürtlerde karar kılındı.

Ancak Obama yönetimi için bir sorun vardı: Türkiye lideri Erdoğan'ın, Suriye'deki Kürtlerin silahlı gücü YPG'yi "1 numaralı terör tehdidi" sayması.

ABD'li ve Türk yetkililerin Washington Post'a aktardığına göre, 2014 yılında ABD'li üst düzey yetkililerle yapılan görüşmelerde Erdoğan, kendisi için birinci tehdidin Kürtler, ikincisinin ise Beşar Esad olduğunu söylüyordu.

ERDOĞAN'IN TEK BOYUNUZLU ATLARI

En sonunda ABD Rakka'ya Kürtlerin girmesi konusunda karar verince, ABD'nin Ortadoğu orduları komutanı General Joseph Votel, Kürtleri silahlandırma için yetki istedi.

Ancak bu isteğin, Obama yönetimi içerisinde ihtilafa neden olduğu söyleniyor. İddiaya göre, dönemin Savunma Bakanı Ash Carter Kürtleri silahlandırmaktan yanayken, diğer yetkililer bunun Ankara ile gerginliği artıracağını söyleyip plana şüpheyle yaklaşıyordu.

Yönetimde, bu plana şüpheyle bakanların başında Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan E. Rice yer alıyordu. Rice, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'a acil bir kararın gerekip gerekmediğini sorduğunda, general, Türkiye'nin Rakka'yı IŞİD'den kurtarmaya yardım edip edemeyeceği konusunu hâlâ değerlendirdiklerini söylüyordu.

Ancak iki yıl boyunca, Pentagon koridorlarında, Ankara'nın Rakka'ya göndereceğini söylediği "muhalif" güçler ve kendi askerleri konusunda büyük bir kuşkunun bulunduğu belirtiliyor.

Hatta habere göre savunma bakanlığı yetkilileri, Rakka'ya gönderileceği iddia edilen "muhalifler"le dalga geçerek, onları "Erdoğan'ın hayaletleri" ya da "Erdoğan'ın tek boynuzlu at ordusu" şeklinde nitelendiriyordu.

2016 yılının sonuna doğru Dunford, Türkiye'nin Rakka'yı almak için gereken güçleri gönderemeyeceğine ikna oldu.

Obama yönetimi, Kürtlerin Şubat ortasına kadar gerekli ekipmanları almadıkları takdirde, Rakka operasyonunun duracağı konusunda da endişelerini bildirdiler.

FLYNN 'ONAYLAMAYIN' DEDİ

Ancak Obama'nın 10 Ocak'taki ulusal güvenlik toplantısında, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Kürtlere ağır silahlar verilmesinin Ankara ile zaten gergin olan ilişkilere daha fazla zarar vereceğini söylediler.

Toplantıdan sonra Trump'ın o dönemki ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'e planı sunan Rice, "Bunu onaylamayın, biz karar verelim" cevabını aldı.

17 Ocak'taki son Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında ise Obama, Kürtleri silahlandırıp silahlandırmama kararını Trump yönetimine bırakacaklarını söyledi.

Bu toplantıda Obama, Suriye'ye 2 ya da 3 Apache helikopter konuşlandırılmasını ve Pentagon'un El bab'daki Türk güçlerine daha fazla destek vermesini istedi.

YENİ PLAN

Trump yönetimine göre, Obama'nın Kürtleri silahlandırma planında, Kürtlerin eğitilmesi için ne kadar Amerikan askerine gereksinim duyulduğu ve bu eğitimin nerede yapılacağı yer almıyordu.

Ayrıca yeni yönetim, planda Rusya ile koordinasyonun ve Türkleri yatıştırmak için bir siyasi stratejinin eksik olduğunu belirtiliyor. Yanı sıra, Kürtlerin Rakka operasyonunun durması hâlinde bir "acil durum planı" da yoktu.

Trump'ın planı ise şu anda Pentagon şefi Mattis ile Genelkurmay Başkanı Dunford'ın çalışmasıyla ortaya çıkacak. Dunford'un, Kürtleri silahlandırmanın taraftarı olduğu söyleniyor.