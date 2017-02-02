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ABD, Rusya'ya yaptırımlardan vazgeçiyor

ABD, Rusya'ya yaptırımlardan vazgeçiyor

2 Şubat 2017 Perşembe 21:27:44 Bunu Sosyal Medyada Paylaş :