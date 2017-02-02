CIA Başkanı Petraeus; ABD'nin Dünya düzeni başa bela oldu

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilâtı'nın (CIA) eski başkanı David Petraeus, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Birlikler Komitesi'nde "Ulusal güvenlik tehditleri ve zorluklar" başlıklı oturumda konuştu. ABD'nin 20. yüzyılda kurduğu düzenin "farklı yönlerden beklenmedik tehlikelerle" karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Petraeus, bu tehlikeleri "Rusya, Çin, aşırıcı dini gruplar ve siber tehlikeler" şeklinde tanımladı.

2011 ve 2012 yılları arasında CIA Başkanı olarak görev yapan Petraeus, bu "tehlikelerin" ABD’nin politikaları sonucu ortaya çıktığını belirterek, "Amerikalılar şu anda var olan uluslararası düzeni kabul etmemeli" dedi. Petraeus, "Bu durum kendi kendine oluşmadı. Bunu biz yaptık. Kendi kendini koruyan bir durum da değil bu, bu bizim kontrolümüz altında olmalı. Eğer bu kontrolü bırakırsak zamanla yıpranacak ve ardından çökecektir" değerlendirmesini yaptı. Bunun birçok kişi tarafından "medeniyetler çatışması" şeklinde sunulmaya çalışıldığını savunan Petraeus, ABD'nin buna izin vermemesi gerektiğini söyledi.

"Vize sınırlaması sona ermeli"

Petraeus, ABD'nin 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına vize sınırlaması getirmesiyle ilgili ise, bu durumun bir an önce son bulması gerektiğini belirtti. Sınırlamanın terör örgütleri tarafından "propagandaya" dönüşebileceği yönünde Başkan Donald Trump'ı uyaran Petraeus, "Bu uygulama sona ermeli" diye konuştu.

Kaynak: AA