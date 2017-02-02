Bekir Bozdağ; Öcalan'a tecrit uygulanmıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile ilgili soru önergesini cevapladı.

Bozdağ, ceza infaz kurumlarında ve ceza infaz mevzuatında "tecrit, izolasyon ve sürgün" şeklinde bir uygulama bulunmadığını söyledi.

Öztürk'ün soru önergesine verdiği cevapta hükümlü ve tutukluların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra gerekli güvenlik önlemleri altında sevk işlemlerinin yapıldığını belirten Bozdağ, "Gerek yüksek güvenlikli kurumlarda, gerekse diğer kapalı ceza infaz kurumlarında tecrit ve izolasyon şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır. Ceza infaz mevzuatımızda ‘sürgün’ şeklinde bir uygulama bulunmamakta olup, başta zorunlu nakiller olmak üzere, hükümlü ve tutuklular mevzuata uygun olarak bulundukları ceza infaz kuramlarından, başka ceza infaz kuramlarına nakledilmektedirler. Başka ceza infaz kurumuna sevk edilen hükümlü ve tutukluların sevklerinden önce gerekli sağlık kontrolleri yapılmakta ve güvenlik önlemleri alındıktan sonra sevk işlemleri gerçekleştirilmektedir" dedi.