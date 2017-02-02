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Volkswagen'a 1,2 Milyar dolar araç sahiplerine ödeme yapma cezası verildi

Volkswagen'a 1,2 Milyar dolar araç sahiplerine ödeme yapma cezası verildi
2 Şubat 2017 Perşembe 17:58:26

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Volkswagen dizel araçlarda yaptığı emisyon hilelerinden dolayı dizel araç sahiplerine ödeme yapma cezası verildi

Volkswagen dizel araç sahiplerine 1.2 milyar dolar ödeyecek

Volkswagen ABD'deki dizel araç sahiplerine en az 1.2 milyar dolar ödemeyi kabul etti

Volkswagen, emisyon testlerinde hile yaptığını kabul ettiği dizel araçlar için ödeme yapmayı kabul etti.

Şirketin ABD'deki büyük dizel araç sahiplerine en az 1.2 milyar dolar ödeyeceği belirtilirken, daha küçük 500 bin araç için yapılan başka bir anlaşmada 15 milyar dolarlık ödemenin kabul edildiği aktarılıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "bütün etkilenen araç sahiplerine bir çözüm sunulacağı" öne sürülüyor.

Volkswagen'e karşı süren davalar da olduğu aktarılıyor.

Volkswagen'a 1 2 Milyar dolar araç sahiplerine ödeme yapma cezası verildi
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