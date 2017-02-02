İngiltere'nin AB resti 60 Milyar EURO

İngiltere'nin eski Avrupa Birliği temsilcisi Ivan Rogers, İngiltere Başbakanı Theresa May'i ve İngiltere hükümetini eleştirdi.

Avrupalı yetkililerin İngiltere'nin gerçekten AB'den ayrılıp Dünya Ticaret Örgütü kurallarına geri döneceğine ihtimal vermediklerini söyleyen Rogers, bunun İngiltere'ye maliyetinin 40 milyar avro ile 60 milyar avro arasında olacağını öne sürdü.

Rogers, AB'den ayrılmak için yapılan görüşmelerin küçümsenmemesini isteyerek, gelecek dönemin çok zorlu olacağını vurguladı.

Eski İngiltere yetkilisi, İngiltere'nin müzakere deneyiminin zayıf olduğunu da öne sürdü.