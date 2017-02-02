HKP; Yunanistan'ı Kardak'tan dolayı mahkemeye veriyor

Ege'de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın savaş gemisiyle Kardak'a gitmesi ve Yunan hücumbotları tarafından engellenmesi tartışılmayı sürdürüyor.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) de bu tartışmaya dahil oldu. Bir açıklama yapan HKP, "Yunanistan Devleti" hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuru yapacağını açıkladı.

HKP açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan 2004 yılından bu yana işgal ettiği Ege’deki 18 adamıza şu anda silah ve mühimmat yığınağı yapıyor.

Lozan Antlaşmasının 12. maddesiyle Türkiye’ye bırakılan Vatan Topraklarımızın işgaline, vatandaşlarımızın kendi karasularımızda öldürülmesine, yakalanıp hapsedilmesine yıllardır seyirci kalanlar, şimdi adaları bırakalım Kardak kayalıklarına bile yaklaşamıyorlar. Yunanistan Ege Denizi’ni kendisine ait bir “göl” gibi görmekte ve bizim omzu kalabalıklarımız ise seyretmekteler. Uluslararası karasularda “turistlik gezi” düzenlemekteler…

Ülkemizin Egemenlik Haklarının ayaklar altına alındığı bu acıklı duruma itiraz ediyoruz. Sorumluların hesap vermesini istiyoruz.

Ayrıca Yunanistan’ın Ege’de yarattığı “oldubittilerle” 18 Adamızı işgal etmesi, Türk Vatandaşlarını öldürmesi, tutuklaması, teknelerine el koyması ve Türkiye’nin; “kıta sahanlığı”, “münhasır ekonomik bölge” gibi Uluslararası Deniz hukukundan kaynaklanan haklarına saygı göstermemesi bir bütün olarak ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’ nin yargı alanına girmektedir.

Bu nedenle, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin ÇOLAK tarafından; 02/02/2017 günü Saat: 13:30’da Bodrum Belediye Önünde Basın Açıklaması yapıldıktan sonra Yunanistan Devleti hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Suç Duyurusunda bulunulacaktır."