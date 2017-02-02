Yerli Arabanın satışa çıkacağı tarih belli oldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin yollara çıkış tarihini açıkladı. Bir televizyon programında soruları yanıtlayan Özlü, "2019 mart ayında yerli otomobili yollarda görmeyi hedefliyoruz. Yerli otomobilde üretime ticari taksi modeli ile başlayacağız" dedi.



Özlü, otomobilin üretimi için özel sektörün önde olduğu devletin desteklediği bir modeli benimsediklerini kaydetti. Görüştükleri firmaların olduğunu belirten Özlü, "Devlet olarak biz karışmıyoruz. Ticari bir konu. Ticari bir kar gördükleri takdirde ortaklık oluşturacaklardır. Ortaklık sözleşmesinin imzalanması aşamasına geldiğimizde kamuoyu bilecek. İmza aşamasına çok yakındayız. 3-5 firma olacak. Bunların ortak çalışmasıyla araç ortaya çıkacak" diye konuştu.