Merkel; FETÖ için yeterli delil olmalı

Türkiye, son dönemde bir dizi kriz yaşadığı Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırlıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana ilk kez Türkiye'yi ziyaret eden Merkel, saat 13.00'da Ankara'ya indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı'nı kabul etti. Ajanslar, liderlerin buluşmasından dört fotoğraf servis etti.

Görüşmenin sonunda gazetecilerin karşısına çıkan iki liderden ilk sözü alan isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu:

"Savunma sanayiine yönelik birlikte neler yapabiliriz, bunları ele aldık. Gerek AB ilişkileri, gerek NATO konularını görüştük. Ekonomik ilişkilerde ticari hacmimiz şu anda 35 milyar dolar, bunu nasıl daha ileri götürebiliriz, bunu konuştuk.

Ağırlıklı olarak Suriye ve Irak'ı ele aldık. Suriye'de bundan sonra ne gibi adımlar atabiliriz? Terörle mücadelede birlikte neler yapabiliriz, bunları konuşma imkanımız oldu. Özellikle bu konudaki kararlılığımız bellidir, taviz vermemiz mümkün değil.

Uluslararası terörizmle mücadele sadece bir ülkenin halledebileceği bir şey değil. Kaldı ki şu anda Almanya üç milyon soydaşımızın yaşadığı bir ülke. Bu dayanışmayla özellikle bölgede terörizme iki NATO ülkesi olarak koalisyonun içindeki Almanya'nın bizimle dayanışması çok önem taşıyor."

MERKEL: PKK DA DAHİL...

Merkel ise şunları söyledi:

"Darbe teşebbüsünden bu yana ilk kez Türkiye'yi ziyaret ediyorum. 15 Temmuz gecesi Türk halkının demokrasi için nasıl mücadele ettiğini gördük.

Bu süreçte ifade ve medya özgürlüğüne de işaret ettim görüşmede. Alman gazetecilerin burada çalışmak için akreditasyon almalarının önemini belirttim. Her türlü terörle mücadelede, PKK da buna dahil, yakın bir işbirliği içinde olmamız gerektiğini konuştuk.

Terör saldırıları nedeniyle Türkiye'nin çok büyük zarara uğradığını konuştuk. İlişkilerimiz iyi fakat ekonomik ilişkilerimiz daha da iyi olabilir.

İki tarafın da önemsediği Suriye ve Irak'a değindik. Mülteci konusu her iki taraf için de önemli. Türkiye mülteciler için olağanüstü bir çaba harcıyor, AB'nin vaadettiği finans desteğinin akması gerektiğini vurguladık.

Uluslararası düzeyde de sorumluluk üstlenmemiz gerektiğini de ifade ettik. Açık sözlülükle tartışmalı konuları ele aldığımız için teşekkür ederim."

ERDOĞAN'DAN ALMAN GAZETECİNİN SORUSUNA YANIT

Bir Alman gazetecinin sorduğu soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yasama organı yine var, yürütme yine var, yargı yine var. Güçler ayrılığı noktasında bunların yok edilmesi söz konusu değil. Burada bütün mesele şudur, bir defa yürütmenin çok daha seri çalışmasını sağlayacak imkanlar verilmiş. Yasama organının çok daha seri çalışmasının yolları açılmış. Yargı burada aynı şekilde varlığını koruyor. Muhalefetin şu anda bu konuyla ilgili hedef saptırmaya yönelik adımlar söz konusu. Yapılan müzakereler neticesinde referandum kararı verildi, nihai kararı millet verecektir. Buna herkes uymak zorundadır" dedi.

MERKEL: ELİMİZDE KANITLAR OLMALI

Merkel ise, FETÖ'cü bazı isimlerin Almanya'da barındığı yönündeki soruya "Biz terörle mücadele konusunda kararlıyız, Türkiye'nin beklediği şekilde. Her ülke bunu bekler. Bizim adım atmamız ve önlem almamız için elimizde kanıtlarımız olmalı. Bazı mahkeme kararları var, iadelerin yapılamayacağı şeklinde. Adalet bakanlarımız bu konuları görüşecek. Mahkemelerin incelemesine saygı duymalıyız. Bizim için özellikle şimdi yanlış gelişmeler olmamalı. Örneğin DİTİB nezdinde çalışan imamlar. Bu imamların bazı kişiler hakkında bilgi toplaması gibi, Alman hukuk devletine aykırı şeyler olmamalı" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN: 'İSLAMİST TERÖR' İFADESİ BİZİ ÜZMEKTEDİR

Erdoğan ise müdahele ederek Merkel'in sarfettiği 'İslami terörizm' sözünün doğru olmadığını vurguladı. Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

"DEAŞ terör örgütünden dolayı, kalkıp 'İslamist terör'ü kullanırsak bu üzücü olur. Bunu lütfen kullanmayalım. Çünkü kullanıldığı sürece biz bunun karşısında durmak durumundayız, sessiz kalırsak bunu kabul olur. Ben Müslüman Cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem. Şu anda dünyada DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren bir ikinci ülke yok. Herkes işin lafında ama biz, bununla mücadelede kararlılığımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

Erdoğan şöyle devam etti:

"PKK neyse, PYD neyse, YPG neyse Fetullahçı Terör Örgütü odur. Benim ülkemde devlete darbe yapacak ve bu darbe yapan eğer kalkıp Almanya'ya kaçıyorsa, Almanya'da barınıyorsa bunlara karşı Alman yönetiminin de, haklısınız Adalet Bakanları birbirleriyle ilişki kurmak suretiyle belge, bilgi bunlar gönderilebilir ama biz Amerika'ya da 85 koli belge, bilgi gönderdik, hala yargıdan çıkacak kararlar bekleniyor. Biz aynı zamanda NATO'da beraberiz, iki dost, müttefik ülkeyiz. Bu konularda çok daha seri kararlar almak suretiyle inanıyorum ki 'geciken adalet adalet değildir' anlayışını biz ters yüz edip bir an önce neticeye varırsak isabetli olur diye düşünüyorum."

Merkel, Erdoğan randevusunun ardından TBMM'ye giderek darbe girişimi sırasında bombalanan bölümleri görecek.

Başbakan Binali Yıldırım ile de bir araya gelecek Angela Merkel'in gündemi hayli yoğun.