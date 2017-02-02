Beyonce Aileye yeni üye geliyor

Beyonce ve Jay Z Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla ikiz bebek beklediklerini duyurdular. Beyonce’nin paylaştığı fotoğrafta “Ailemizin iki yeni üyeyle genişleyecek olmasından dolayı inanılmaz derecede minnet duyuyoruz. İyi dilekleriniz için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

İkiz bebek bekleyen Beyonce ve Jay Z'in çiftinin Blue Ivy adında bir kızları var.

Beyonce, 2017 Grammy Ödülleri'nde 9 kategoride aday gösterilirken, bu ödüllerin tarihinde en fazla adaylığı bulunan kadın müzisyen rekorunu da biraz daha genişletti.

FESTİVALE KATILACAK MI?

Beyonce’nin Nisan ayında California'da düzenlenecek dünyaca ünlü Coachella müzik festivalinde sahneye çıkacağı duyurulmuştu. Ancak hamileliğini duyurması sonrası, festivale gidip gitmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.