Hulusi Akar ekibine Kardak dönüşünde gözaltı

Hava Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül'ün gözaltına alınmasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Bülbül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak ziyareti sırasında heyette bulunan komutanlar arasındaydı.

Kardak kayalıklarının yakınına yapılan seyahatte görev yapan Hava Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül, bir gün sonra başlatılan operasyonda gözaltına alındı. Emniyette sorgusu devam eden şüpheliler arasında bulunan Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül'ün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın özel kaleminde görev yaptığı iddia edildi.

Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, soruşturma dosyasında ismi gizli tutulan bir sivil imam ifadesinde, Eskişehir 1. Anajet Üsssünde görev yapan Kurmay Yarbay Nail Bülbül'ün kendisine bağlı olduğunu, lojmanındaki evinde zaman zaman ziyarete gittiğini söylediği iddia edildi.