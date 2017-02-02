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İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılması kesinleşti gibi

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılması kesinleşti gibi
2 Şubat 2017 Perşembe 08:17:03

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Güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir sanayiye sahip olan İngiltere, Avrupa Birliğinde kaldığı süre içerisinde parası değer kaybetmeye veya parasının değerini zor da olsa korumaya çalışmıştı. Yani Avrupa Birliği, İngiltere'ye güç vermemiş, gücünü almıştı. Böyle bir durum İngiliz halkı tarafından yıllardır kabul edilmiyordu. Referandumla kabul edilen Avrupa birliğinden ayrılma kararı, dün parlamentonun onayıyla da meclisten geçti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde müzakere yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısı İngiltere Parlamentosu'nda kabul edildi.

Başbakan Theresa May'e Brexit sürecini başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50'inci maddesini de yürürlüğe koymasına izin veriyor.

Avam Kamarası'nda oylanan tasarı, 650 milletvekilinden 498'in oyuyla kabul edilirken 114 milletvekili ise tasarıya karşı çıktı.

Başbakan May, İngiltere'nin AB'den çıkışının gerçekleşmesi için gerekli olan Lizbon Anlaşması'nın 50'inci maddesinin Parlamento'da onaylanması için son tarihi 31 Mart olarak vermişti.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, AB'den ayrılık sürecini resmen 50'inci maddenin Parlamento onayı olmadan devreye giremeyeceğine hükmetmişti.

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