Merkel'den HDP'lilere Ziyaret gerçekleşecek

Bugün Türkiye’yi ziyaret edecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in üç ay tutuklu kaldıktan sonra geçen günlerde tahliye edilen HDP milletvekili İdris Baluken’le görüşeceği ifade edildi.

Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç ve Mahmut Ilıcalı’nın ortak haberine göre ziyarette bir grup HDP’li milletvekiliyle de görüşmesi planlanan Merkel’in Baluken görüşmesini özellikle talep ettiği belirtildi.

Merkel’in bu görüşmede HDP heyetiyle özellikle tutuklu eş başkanlar ve milletvekillerinin durumu hakkında son bilgileri alması, cezaevindeki son durumu Baluken’den dinlemesi bekleniyor. Baluken’in de vekillerin tutuklanmasıyla sonuçlanan süreç hakkında partisinin görüşlerini Merkel’e aktaracağı ve kendi tutukluğu boyunca yasama faaliyetlerine katılamama başta olmak üzere yaşanılan sıkıntıları da dile getireceği ifade edildi.

Programı netleşmedi

Merkel, HDP’li vekiller dışında bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’la da bir araya gelecek. Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar, Erdoğan’ın randevu saatini son ana kadar kesinleştirmemesi nedeniyle Merkel’in programının netleşmediği bilgisini paylaştı. Erdoğan’ın Merkel ile görüşmesine dair açıklamasını bir başka program sırasında yapacağı belirtildi. Merkel’ın ise Yıldırım ile kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

Eş başkanlar dahil 12 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Meral Danış Beştaş ile Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla bu sayı 12’ye yükseldi.