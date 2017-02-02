Bankalar, Facebook hesabına göre kredi veriyorlar

ABD'ye giriş esnasında yolcuların özellikle Facebook hesaplarının incelemeye alınması dünyanın en popüler sosyal medya sitesini yeniden gündeme getirdi.

HaberTürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre, Türkiye'de de finans sektöründen perakendeye kadar pek çok şirket Facebook verilerini aktif olarak kullanıyor.

Bankalar tüketici kredisi vermeden önce olası müşterilerin Facebook hesaplarını inceliyor ve kullanıcının arkadaş çevresinin kredi seviyesini mercek altına alıyor. İddiaya göre, pek çok göstergenin yanı sıra müşterinin sosyal medyadaki durumu da göz önünde tutulduktan sonra müşterinin kredi riski hesaplanıp olumlu veya olumsuz yanıt veriliyor.