FBI'ın 'gizli kuralları' yayımlandı

Edward Snowden'ın sızdırdığı belgeleri yayımlayarak ün kazanan haber sitesi The Intercept, FBI'ın yetkilerinin anlatıldığı örgütün "gizli kurallarını" yayımladı.

11 bölümlü dizide, sızdırılan bilgilere dayanılarak istihbarat örgütünün yetki alanları anlatılıyor. Belgelerin arasında FBI'ın yönetmeliğinin de bulunduğu aktarılıyor.

GAZETECİLERE KARŞI CASUSLUK

The Intercept tarafından yapılan araştırma, FBI'ın gazetecilere karşı nasıl casusluk yaptığını ortaya koyuyor.

2013 tarihli sızdırılan kurallara göre, iki FBI yetkilisinden onay alınması durumunda gazetecilerin bilgilerine erişilebiliyor. Alınan onayla, gazetecilerin telefon kayıtlarına da ulaşılıyor.

Bu sayede gazetecilerin gizli kaynaklarına ulaşılabildiği bildiriliyor.

TEKNOLOJİK ŞİRKETLERİNDEN İSTİHBARAT TALEBİ

FBI'ın teknoloji şirketlerinden kullanıcıların internet kullanımına ve internet geçmişlerine dair bilgi alabildiği belirtiliyor.

Kuruluşun her yıl bu amaçla binlerce bilgi talebinde bulunduu aktarılıyor.

FBI sözcüsü Christopher Allen, The Intercept tarafından yayımlanan 2013 tarihli kuralların değişip değişmediğine dair bilgi vermekten kaçındı.

Yayımlanan belgelerde, muhbirlere ve göçmenlere nasıl davranılacağına dair yönetmelik de bulunuyor.