ABD, İran füze denemelerini durdursun

İran'ın balistik füze denemesinin ardından ABD'den uyarı geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, İran'ı uyardı.

Beyaz Saray'ın basına yaptığı günlük açıklamada konuşan emekli general Michael Flynn, İran'ı kınadıklarını söyleyerek, yapılan testi "provokatif" olarak nitelendirdi.

ABD açıklamasında İran'ın Ortadoğu'yu istikrarsız hale getirdiği öne sürüldü.

Flynn, Yemen'de Suudi müdahalesine direnen Husilerin, Suudi koalisyonuna ait bir gemiye saldırmasından da İran'ı sorumlu tuttu.