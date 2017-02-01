Johnny Deep her ay 2 Milyon doları nasıl harcıyor

Johnny Depp'in eski menajerlik firması, aktörün aylık harcamalarının 2 milyon doları (yaklaşık 8 milyon Türk Lirası) bulduğunu açıkladı.

The Management Group isimli firma, aktör Johhny Depp'in kendilerine yönelik açtığı 25 milyon dolarlık davanın ardından karşı dava açtı.

Depp geçen ay The Management Group şirketinin kendisine 25 milyon dolar borcu olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Şirketin vergi borçlarını zamanında ödemediğini söyleyen Depp, dava dilekçesinde bu nedenle 5,7 milyon dolarlık ceza ödemek zorunda olduğunu belirtti.

Firma ise Depp'in 'yüz yüze olabileceği herhangi bir maddi sıkıntıdan kendisinin sorumlu olduğunu' öne sürüyor.

"Finansal durumuyla ilgili tekrar eden uyarılara rağmen ayağını yorganına göre uzatmayı reddetti" diyen firmaya göre Johnny Depp, 14 evi için 75 milyon dolardan fazla harcadı.

The Deadline internet sitesi tarafından elde edilen dava dosyası, aktörü aşağıdaki harcamaları yapmakla suçluyor:

18 milyon dolar: 45 metrelik yat

4 milyon dolar: Başarısız plak şirketi

3 milyon dolar: Arkadaşı Hunter S. Thompson için cenaze töreni

300 bin dolar: 40 kişilik çalışan kadrosunun aylık maaşı

200 bin dolar: Aylık özel uçak harcaması

150 bin dolar: Aylık 24 saatlik güvenlik

30 bin dolar: Aylık şarap masrafı

Firma ayrıca Depp'in Hollywood koleksiyonunu koyduğu 12 depo bulunduğunu öne sürüyor.

Depp, en son Amber Heard ile boşanma davası nedeniyle mahkemelerin yolunu tutmuştu.

53 yaşındaki aktör bu yıl 'Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı' filmiyle izleyicilerin karşısına çıkacak.