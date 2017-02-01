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HSYK 6 hakim ve savcıyı açığa aldı
HSYK 6 hakim ve savcıyı açığa aldı
1 Şubat 2017 Çarşamba 16:33:26
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6 hakim ve savcı daha açığa alındı.
HSYK, 6 hakim ve savcıyı daha "FETÖ" soruşturması kapsamında açığa aldı.
HSYK 6 hakim ve savcıyı açığa aldı
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