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HSYK 6 hakim ve savcıyı açığa aldı

HSYK 6 hakim ve savcıyı açığa aldı
1 Şubat 2017 Çarşamba 16:33:26

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6 hakim ve savcı daha açığa alındı.

HSYK, 6 hakim ve savcıyı daha "FETÖ" soruşturması kapsamında açığa aldı.

HSYK 6 hakim ve savcıyı açığa aldı
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