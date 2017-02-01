Bekir Bozdağ; Şu ana kadar 1094 FETÖ Davası açıldı

Darbe girişimi davasıyla ilgili hazırlanan ‘en büyük’ duruşma salonu. (Fotoğraf: DHA)

TVNET’e konuşan Bozdağ, ‘FETÖ’ üyeliği ve ‘örgüt adına işlenen suçlar’ kapsamındaki iddianamelerin tamamlanmasının ardından dava sayılarının artacağını söyledi.

‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’in iade edilmesine ilişkin ABD’yle yapılan görüşmeleri hatırlatan Bozdağ, “Trump yönetimiyle de bu konu en üst düzeyde konuşulacak, ele alınacak. Türkiye’nin talebi tekrar tekrar kendilerine iletilecektir. Sayın cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, dışişleri bakanımızın, başka bakanlarımızın ziyaretlerinde birinci gündem maddeleri bu olacaktır, terör olacaktır. Benim de bizzat gündemim bu olacaktır” dedi.

‘Devleti ispiyonluyorlar, ihbar ediyorlar’

Adalet bakanı, darbeci askerlerle ilgili de şu ifadeleri kullandı: “Esas olan, Türk vatandaşı olan ve Türk ordusunda general düzeyine kadar yükselmiş olan kişilerin Türkiye devletine, Türk ordusuna, milletine ihanet etmeleridir. Maalesef onu yapıyorlar. Darbe yaparken büyük bir ihanet yaptılar şimdi de Türkiye’nin aleyhine utanmaz, alçak herifler orada, burada konuşuyorlar. Türkiye devletini ispiyonluyorlar, ihbar ediyorlar, kendilerine göre zayıf veya güçlü noktalarını oraya veriyorlar ve casusluk yapıyorlar. Türkiye’nin gizli bilgilerini oraya aktararak kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. FETÖ’nün generali olduğu çok açık.”

‘CHP’nin AYM’ye gitmemesi lazım’

Sözü ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğine getiren Bozdağ, CHP’nin halktan korktuğu için teklifin hala götürülmesini istemediğini savunarak, şöyle konuştu: “Bir yandan halk partisi olacaksınız, halkın partisi olacaksınız öte yandan da halkın iradesine bir işin gitmesini engellemek için mahkemeye koşacaksınız. Bu doğru bir şey değil. Mahkemeye esasında CHP’nin hiç gitmemesi lazım. Halkın karar vereceği, hakemliğiyle, yargılamasıyla sonuçlanacak bir konunun Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi halka inanmamaktır, güvenmemektir.”