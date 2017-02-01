Türk Jetleri Yunan Helikopterini geri çevirdi

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, görevdeki üçüncü yılında da Kardak Krizi anısına Ege Denizi’ne çelenk bıraktı. Yunan basını Kammenosu taşıyan helikopterin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini iddia etti.

Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanı Hristos Hristodulu’nun eşlik ettiği Savunma Bakanı Panos Kammenos’u taşıyan helikopter, TSİ 08.20’de Kardak Kayalıkları’nın olduğu bölgeye geldi ve 21 yıl önceki kriz sırasında ölen üç Yunan askerinin anısına Ege Denizi’ne çelenk bıraktı.

KATHIMERINI: KAMMENOS’U TAŞIYAN HELİKOPTER TÜRK UÇAKLARI TARAFINDAN TACİZ EDİLDİ

Sputnik’in Kathimerini gazetesinden aktardığı haberine göre, Türk uçakları Kammenos’u taşıyan helikopteri taciz etti.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, haftasonu Kardak Kayalıkları’nı ziyaret etmek istemiş, bu sırada Kalimnos’daki (Kilimli) anma törenine katılan bir Yunan botu da Akar’ı taşıyan hücum botunu engellemeye çalışmıştı. Dünse Kardak’ı aşarak Türk karasularına giren iki Yunan botu, bölgedeki Türk askerlerinin engellemesiyle geri döndürülmüştü.

Türkiye ile Yunanistan’ı 1996’da savaşın eşiğine getiren Kardak Krizi sırasında Yunan Deniz Kuvvetleri’nde görevli üç subay hayatını kaybetmişti. 25 Ocak 2015’te seçimlerin ardından savunma bakanlığı görevini üstlenen Kammenos, 2015 ve 2016 yıllarında da Kardak Krizi’nin yıldönümünde helikopterden çelenk bırakmıştı.