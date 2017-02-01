Yunanistan FETÖ'cü askerleri iade etmedi Üstelik

Darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan’a kaçan sekiz asker, kendilerini ‘ordudaki her tür İslamcı kontrole karşı çıkan laik Kemalistler’ diye tanımlamış ve günah keçilerine dönmekten korktuklarını söylemişti.

Dedeağaç’ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından ülkeye kaçak girmekten suçlu bulunarak ikişer ay hapis cezasına çarptırılan askerlerin hapis cezası üç ay ertelenmiş, ancak gözaltına tutulmalarına karar vermişti.

İade talebi reddedilen askerlerin halihazırda Yunanistan’a iltica talebi bulunuyor.

Sekiz asker, iki gün önce çıktıkları mahkemeden gözaltı sürelerini üç ay uzatan kararın kaldırılmasını istemişti.

Mahkeme, askerlerin talebini reddederek gözaltı süresini üç ay uzattı.

‘Darbecileri koruyan ülke’

Dışişleri bakanlığından yapılan ilk açıklamada Yunanistan’a “Darbecileri koruyan ülke” diye tepki gösterilmişti.

‘Yargı bağımsızdır’

Atina’dan yapılan açıklamada ise, “Yargı bağımsızdır, kararları saygıyla karşılanır. Uluslararası sözleşmeler ve hukuk bağlayıcıdır” denmiş, Yunanistan’ın 15 Temmuz’daki darbe girişimini ilk anda kınadığı da hatırlatılmıştı.