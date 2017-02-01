Polis, Doktorları rehin aldı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde tedavi gören bir polisin silahını çıkararak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Cerrahpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay da intihar girişiminde bulunan kişinin tedavi gören bir polis memuru olduğunu söyledi. Başhekim içeride sağlık personelinden kimsenin rehin olarak bulunmadığını da ifade etti.

Hastaların ve sağlık çalışanlarının dışarı çıkmasına izin veren polisin silahıyla odaya kapandığı ve intihardan vazgeçirmek için iknâ edilmeye çalışıldığı aktarıldı.