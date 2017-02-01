Figen Yüksekdağ; Biz Sırtımızı YPG-YPJ’ye, PYD’ye dayıyoruz

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaptığı bir konuşmadan dolayı açılan davada, “O dönemde söylediğim sözlerimi hala savunuyor ve doğruluğunu düşünüyorum” dedi.

Yüksekdağ, 20 Temmuz 2015 tarihili konuşmada, HDP için ‘sırtını terör örgütüne dayayan parti’ diyenlere, “Anlamayanlara tekrardan buradan cevap veriyoruz. Biz sırtımızı Rojava’ya, Kobani’ye, IŞİD vahşetine karşı direnen halklara, insanlık mücadelesi yürüten YPG-YPJ’ye, PYD’ye dayıyoruz. Bunu söylemekte hiçbir sakınca görmüyoruz” karşılığını vermişti.

Şanlıurfa başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Yüksekdağ ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘silahlı terör örgütü üyeliği’yle suçlanmıştı.

‘Eğer bu suçtan yargılanıyorsam, cumhurbaşkanıyla birlikte yargılanmalıyım’

DHA’nın haberine göre Urfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada SEGBİS üzerinden savunmasını veren Yüksekdağ, hükümetin PYD’yle ‘tutarsız’ ilişkisine dikkat çekti.

Konuşma yaptığı dönemde PYD ve YPG’nin ‘terörist’ kabul edilmediğini belirten Yüksekdağ, PYD Eş Başkanı Salih Müslim’in İstanbul ziyaretini hatırlattı: “PYD ile hükümet arasında pazarlıklar yapıldı. ‘Terör örgütü’ dedikleri siyasi gücün başkanı Salih Müslim İstanbul’da ağırlandı. Bu durumda benim yaptığım konuşma ne ki? ‘Terör örgütü’ lideriyle görüşüldü. İstanbul’da ona protokol uygulandı. 19-20 Temmuz’da ben o konuşmayı yaptığımda ne olmuştu? 7 Haziran’da HDP seçimlerde başarı elde etmişti. Bundan dolayı bizi terörize etmek istediler. Benin hakkımda bu iddianameyi hazırlayan savcı bu suçun yüz mislini konuşan kişilere de hazırlayacak mı? Eğer bu suçtan yargılanıyorsam dönemin başbakanı Davutoğlu, müsteşarlar ve cumhurbaşkanıyla birlikte yargılanmam lazım. Burada iktidarın tutarsızlığı vardır. Burada alınacak en doğru karar beraattır.”

Kürtlerle sağlıklı bir ittifak kurulması halinde ülkenin bu noktaya sürüklenmeyeceğini söyleyen HDP lideri, “O dönemde söylediğim sözlerimi hala savunuyor ve doğruluğunu düşünüyorum. Hakkımda terör örgütünü desteklediğim iddiasıyla dava açanlar bunun hesabını verecektir” dedi.

‘YPG ve PYD ne zaman terör örgütü kabul edildi?’

Yüksekdağ’ın avukatlarından Sevda Çelik Özbingöl de “İddianameler kes kopyala yapıştır sistemiyle hazırlanıyor. Müvekkilimin suçlandığı suç dosyasında tek somut görsel kürsüde çekilmiş bir fotoğrafıdır. Biz YPG ve PYD’nin hangi tarihten itibaren terör örgütü olarak kabul edildiğini öğrenmek istiyoruz” diyerek beraat istedi.

Talebi reddeden mahkeme, duruşmayı 16 Mart 2017 tarihine erteledi.