Bu İddia doğru mu? 'Evet' yoksa...

AKP, Şırnak'ta operasyonlar sırasında evleri yıkılan yurttaşlara "evet" şantajı yapıyor.

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Şırnak kent merkezindeki evlerin yüzde 70'inin operasyonlar sırasında yıkıldığını belirten İrmez, "Kent merkezinde yaklaşık 7 bin konutun yıkıldığı belirlenmiştir. Yurttaşların ev ve iş yerleri başta olmak üzere tüm yaşam alanlarının yıkılması yetmiyormuş gibi, bölgenin 'riskli alan' ilan edilmesi bahanesi ile kendi arazileri üzerinde konut yapmaları da engellenmektedir. Şırnak halkı, bugünlerde insanlık onur ve haysiyetinin hiçe sayıldığı bir yöntemle, barınma hakkının referandum için bir şantaj aracına çevrilmesi girişimi ile karşı karşıya bırakılmıştır" dedi.

İrmez'in konuyla ilgili Yıldırım'a yönelttiği sorular şöyle:

Şırnak halkına karşı başlatılan insanlık ve hukuk normlarını hiçleştiren söz konusu uygulamaların sebebi nedir?

Atanmış Şırnak Valisi Ali İhsan Su’nun geçtiğimiz günlerde mahalle muhtarlarıyla “kentsel dönüşüme” ilişkin yaptığı toplantıda referandumda evet oyu vermeyen mahallelerde ev yapılmayacağını söylediği iddiaları doğru mudur?

Şırnak valisini, Şırnak’ı yerle bir etmesi ve peşkeş çekmesi için yetkilendiren veya teşvik eden siyasi sorumlular kimlerdir?

Hükümetinizin savaş esaslı talimatlarından kendisine vazife çıkaran atanmış Şırnak valisi, Şırnak kent merkezini kendi gözetiminde gasp ettirme, yıkma ve peşkeş çekme yetkisini kimden veya kimlerden almıştır?

Şu ana kadar Şırnak kent merkezinde yetkililer tarafından tek bir konutun yapımına başlanmamış olmasının sebebi nedir?

Şırnaklıların en insani hakkı olan konut edinme hakkının engellenmesinin gerekçesi nedir?

Şırnak’ta inşa edileceği vaat edilen konutların referandum için adeta bir şantaj aracına dönüştürüldü iddiaları tarafınızca araştırma konusu olacak mıdır?

Şırnak Valiliği tarafından dağıtılan “Modern ve yaşanabilir bir Şırnak inşa ediyoruz” yazılı broşürlerde inşa edeceği vaat edilen konutların yapımının referandum sonrasına bırakılmış olması tesadüf müdür?