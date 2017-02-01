ABD Dışişleri 'Başkanına' isyan etti

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan 900 diplomat, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen cuma imzaladığı ‘vize kısıtlaması’ kararnamesini karşı çıktı.

Diplomatlar, kararnameye karşı itirazlarını bakanlığın kurum içi şikayet sistemini kullanarak dile getirdi.

Reuters ‘muhtıra’da, kararnamenin diğer ülkelerle ABD’nin ilişkilerini bozacağı, Amerikan karşıtlığını yükselteceği ve insani nedenlerle ülkeye gelmek isteyenlere zarar vereceğinin belirtildiği yazdı.

Trump’ın politikasının, ‘ayrımcılık yapmama, adil muamele ve yabancı konuklar ve mültecilere kucak açma gibi temel Amerikan değerlerine ters düştüğü’ savunuluyor.

Reuters’ın kaynağı, durumu ‘Trump’ın politikalarına karşı bir başkaldırı’ olarak tanımladı.

Protestodan haberdar olan Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, “Programa uysunlar, aksi halde ayrılabilirler” demişti.

Tartışmalı kararname

Trump; Suriye, Irak, İran, Sudan, Yemen, Somali ve Libya olmak üzere yedi Müslüman ülke vatandaşının ABD’ye girişini yasaklayan kararnameyi geçen hafta imzalamıştı.

Kararın yürürlüğe girmesiyle beraber New York John F. Kennedy Havaalanı’nda iki Iraklı gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine ülke çapındaki uluslararası havaalanlarında Trump karşıtı protestolar düzenlenmişti.

New York’ta bir federal mahkeme Trump’ın kararnamesini geçici olarak askıya almıştı.

ABD dışişleri bakanlığında dört üst düzey yetkili Trump yönetiminde görevde kalmak istemediklerini belirterek istifa etmişti. Trump, kararnameye karşı çıkan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates’i de görevinden almıştı.