Darbeci Türk Komutan CNN'de Erdoğan hakkında konuştu

ABD'li televizyon kanalı CNN International'a çıkan "üst düzey bir asker" Türkiye ile ilgili konuştu.

Kanalda askerin kim olduğu açıklanmadı. Ancak programa katılan asker Türkiye hakkında olumsuz ifadeler kullanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin "zayıf" durumda olduğunu ileri sürdü. Türkiye'nin "uçak uçurmaktan bile aciz" olduğunu dile getiren askerin sözleri ise Saray'dan tepki gördü.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, söz konusu askerin söylediklerine Twitter'dan tepki gösterdi. Varank, "Bir kısmı Yunanistana kaçtı. Bir kısmı ABDden hainlik peşinde.Dünya tarihi bu kadar aşağılık namussuz ihanet görmemiştir. Kelimeler yetersiz" ifadelerini paylaştı.