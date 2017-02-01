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Darbeci Türk Komutan CNN'de Erdoğan hakkında konuştu

Darbeci Türk Komutan CNN'de Erdoğan hakkında konuştu
1 Şubat 2017 Çarşamba 08:35:41

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15 Temmuz Darbesini yönetenler komutanlardan biri CNN İnternational'a çıktı. Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu

ABD'li televizyon kanalı CNN International'a çıkan "üst düzey bir asker" Türkiye ile ilgili konuştu.

Kanalda askerin kim olduğu açıklanmadı. Ancak programa katılan asker Türkiye hakkında olumsuz ifadeler kullanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin "zayıf" durumda olduğunu ileri sürdü. Türkiye'nin "uçak uçurmaktan bile aciz" olduğunu dile getiren askerin sözleri ise Saray'dan tepki gördü.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, söz konusu askerin söylediklerine Twitter'dan tepki gösterdi. Varank, "Bir kısmı Yunanistana kaçtı. Bir kısmı ABDden hainlik peşinde.Dünya tarihi bu kadar aşağılık namussuz ihanet görmemiştir. Kelimeler yetersiz" ifadelerini paylaştı.

Darbeci Türk Komutan CNN'de Erdoğan hakkında konuştu
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