Almanya-ABD arasında gerginlik

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret danışmanı, Almanya'nın ticaret politikalarını hedef alarak, Almanya'nın "Avrupa ve ABD'deki ticaret ortaklarını sömürmek" için Euro'nun değerini düşürdüğünü öne sürdü.

Financial Times'a konuşan Peter Navarro, ABD ile Avrupa arasında yapılacak ticaret anlaşmasına da karşı çıktı. Navarro, Almanya'nın para biriminin anlaşmaya engel olduğunu iddia etti.

Trump yönetimi, daha önce Çin ve Meksika ile yapılan ticaretin biçimine karşı çıkarak, korumacı ekonomi politikaları istediğini duyurmuştu.