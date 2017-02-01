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Almanya, Uçaklarımızın çektiği görüntüleri Türkiye'ye vermeyeceğiz

Almanya, Uçaklarımızın çektiği görüntüleri Türkiye'ye vermeyeceğiz

1 Şubat 2017 Çarşamba 08:23:37 Bunu Sosyal Medyada Paylaş :