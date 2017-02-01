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İsrail; Meksika'ya duvar örme cümlemiz yanlı anlaşıldı, üzgünüz

İsrail; Meksika'ya duvar örme cümlemiz yanlı anlaşıldı, üzgünüz
1 Şubat 2017 Çarşamba 08:20:29

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Meksika'nın İsrail' derhal özür dile demesine rağmen İsrail cümlelerimiz yanlış anlaşılmıştır, üzgünüz dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ile Meksika arasına öreceği duvarı desteklediğini bildirmişti.

Netanyahu, Trump'a yönelik yaptığı açıklamada, "Başkan Trump haklı. Ben de İsrail'in güney sınırına duvar inşa ettim. Bütün yasadışı göçü durdurdu. Büyük başarı. Harika fikir" demişti.

Netanyahu'nun Twitter paylaşımı, Meksika'nın tepkisini çekerken, Meksika İsrail'den özür talep etmişti.

MEKSİKA'DAN İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'YA: ÖZÜR DİLE

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in ofisinden konuyla ilgili gelen açıklamada, Netanyahu'nun açıklamasının "yanlış anlaşıldığı" ve bundan üzüntü duyulduğu söylendi.

Ancak Meksika'nın istediği özür açıklaması yapılmadı.

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