Drogba; Kimse bana transfer teklifiyle gelmedi

Galatasaray’da bir buçuk sezon forma giyen 38 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Didier Drogba, sarı-kırmızılı takıma dönüşünün finansal talepleri nedeniyle gerçekleşmediğine dair haberleri yalanladı.

‘Benimle kimse irtibata geçmedi’

Drogba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda medyada Galatasaray yönetimi tarafından irtibata geçildiğim, benim finansal talebim olduğu ve dahası bu talebim yüzünden istenmediğim haberi çıkmıştır. Bu haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır” dedi.

‘Tekrar bir araya geleceğiz’

Kendisiyle Galatasaray yönetiminden kimsenin irtibata geçmediğini ve herhangi bir talebinin olmadığını belirten 38 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlara, “Ben ve Galatasaray ailem gelecekte bir zaman tekrar bir araya geleceğiz. Galatasaray, Türkiyem ve Galatasaray’ın onurlu taraftarı benim evim, ailem! Bu ebediyen böyle olacaktır, kalacaktır. Her zaman her yerde en büyük Cim Bom” diye seslendi.