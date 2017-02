ABD Başkanı Donald Trump, Novartis AG, Merck & Co Inc, Johnson & Johnson, Celgene Corp, Eli Lilly & Co, Amgen Inc'in de aralarında bulunduğu ilaç şirketleriyle görüştü.

Görüşmeye ilaç şirketlerinin ABD'deki lobi grubu Pharmaceutical Research and Manufacturers of America da katıldı.

Trump görüşmede ilaç şirketlerinden ABD'deki üretimlerini artırmalarını ve ilaç fiyatlarını azaltmalarını istedi.

ABD Başkanı bunun karşılığında yeni ilaçların onaylanma sürecini kısaltmayı önerdi.