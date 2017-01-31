IŞİD, Mısır ordusuna saldırdı 20 ölü

Çatşmalarda 20 Mısır askerinin yaşamını yitirdiği veya yaralandığı duyurulurken, IŞİD'in 2 tank, 1 Humvee ve 2 başka askeri araç imha ettiği öne sürüldü.

Mısır hükümeti henüz son çatışmalarla ilgili resmi açıklamazken, Sina Yarımadası'nda 2013'ten beri cihatçılarla yoğun çatışmalar yaşandığı biliniyor.

Mısır tarafından yapılan önceki açıklamalarda, İslamcı gruplara karşı bölgede yapılan operasyonlarda çok sayıda cihatçının öldürüldüğü, silah, mühimmat ve patlayıcının ele geçirildiği söyleniyor.

Cihatçıların Mısırlı güvenlik güçlerinin yanısıra, bölgedeki Hıristiyanlara karşı da saldırılar düzenlediği de biliniyor.