Fikret Orman, Herkesi Mahkemeye vereceğiz

Beşiktaş başkanı Fikret Orman 1.5 saate yaklaşan bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme ait açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın Beşiktaş ve Quaresma ile ilgili açıklamalarına cevap veren Orman "Bunun etik davranmak ile alakası yoktur. Fenerbahçe Kulübü'ne teklif götüren herkesi yurt içinde yurt dışında mahkemeye vereceğim.Sayın Aziz Yıldırım belgeleri var dedi. Fenerbahçe Kulübü'nden bu belgeleri istiyoruz" diye konuştu.



Beşiktaş'ın yükselişe geçmesinden sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın birbirlerinin haklarını daha çok koruduklarına değinen Fikret Orman "Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kardeş yaptık. Birbirlerinin hakkını ne güzel koruyorlar. Türk sporu için hizmetlerimiz devam ediyor" dedi.



Quaresma ile yeni sözleşmeyi imzaladıklarını da ifade eden Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:



"BEŞİKTAŞ AHLAKINA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ"



"Beşiktaş demogojiler içinde anılacak kulüp değil. Beşiktaş yöneticilerinin işi kulüplerini iyi yönetmek. Sahada oynayan, oyuncular ve teknik direktördür. Saha içinde olan insanlar değiliz. Futbol sahada oynanan bir oyun. Başkanlar ve yöneticiler açısında da hiçbir şekilde ego savaşlarına dönecek şeyler değildir.Biz hiçbir camiayla kavga içerisinde olmayı arzu etmiyoruz. Fenerbahçe ile uzun zamandır maalesef yaşıyoruz. Bunu yaşamamızın en büyük nedeni maalesef Fenerbahçe yönetim kurulunun açıklamalarda bulunmasıdır. Her kulübün kendiyle ilgili açıklama durumu vardır. Biz başka bir kulüple ilgili açıklama yapmıyoruz, çok dikkat ediyoruz. Ama maalesef senelerdir böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Son yapılan açıklamalar konusunda söylenecek öyle laflar var ki. Biz girmek istemiyoruz. Bunlar toplumu germekten başka hiçbir işe yaramamaktadır.Amacımız Fenerbahçe taraftarlarını üzmek değil. Fenerbahçe Kulübünü rencide etmek de değil. Beşiktaş sahada mücadele eden, Beşiktaş ahlakına göre hareket eden bir kurumdur. Bu şekilde devam edeceğiz."



"FENERBAHÇE'DEN QUARESMA İLE İLGİLİ BELGELERİ İSTİYORUZ"



"Quaresma'nın sözleşmesi 30 maç oynarsa otomatik olarak uzuyor. Quaresma'ya teklif götürülmesinin tek nedeni olabilir, 'sen oynama, 7 maçlık sahanın içinde bulunma sözleşme uzamasın' ve böylece sezon sonu boşa çıkar. Etik davranmayla alakası yoktur. Fenerbahçe başkanına teklif götürülmüş, o teklif götürenlerin hepsini makhemeye vereceğim, hem yurt içinde hem yurt dışında. Yıldırım 'istiyorlarsa evraklarını gönderelim' dedi. Evet istiyoruz, göndersin.Bu konuyu Quaresma'nın kendisine 'bilgin var mı?' diye sordum. 'Ben evime geldim, başka bir yerde oynamam' dedi. Sözleşmesini uzatmamızı istedi. Quaresma'nın sözleşmesini uzattık. Şu anki teklif ahlaksız teklife girer. Biz de yurt dışında bir adam bulalım, 'Messi Beşiktaş'a gelmek istiyor' desin. Öyle bir evrak yoksa Aziz bey yanıtını verecek."



"MEHMET EKİCİ NEREYE GİTMEK İSTİYORSA GİTSİN"



"Mehmet Ekici'yi transfer etmek için biz girişimde bulunmadık. Sezon sonu sözleşmesinin boşa çıktığını, Trabzon'dan ayrılma kararında olduğunu menajeri vasıtasıyla bildirdi. Kız kardeşleriyle ben görüştüm, 'Beşiktaş'a gelmek istiyoruz' dediler. Biz de 'peki' dedik. Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ekici ile görüşülebileceğini ifade etti. Asbaşkanım Umut Güner babası ve menajeriyle görüştü. Onlar Beşiktaş'a gelmek istediklerini söylediler. Biz de Trabzonspor ile görüşmeye başladık. Trabzonspor ile prensiplerde anlaştık.



Mehmet Ekici, şu andaki kadromuza zaten giremez. Bizim değerlendirmemiz önümüzdeki sezonla alakalıydı. Şimdi nereye gitmek istiyorsa gitsin. Bu ahlak içinde olduğu sürece zaten işimiz olmaz. Quaresma, Beşiktaş'ın oyuncusu. Sosa, Milan'ın oyuncusu. Mehmet Ekici Trabzonpor'un oyuncusu. Fenerbahçe Kulübü başkanın bununla ne alakası var."



"FEDERASYON NİYE GİTSİN"



"Bu kavgacı zihniyetlerden herkes bıktı. Beşiktaş'ın başarılı olması bir şey ifade etmiyor. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin de başarılı olması lazım. Türk futbolunun Trabzonspor'a, Bursaspor'a ve diğer kulüplere ihtiyacı var. Bursaspor dışında üç kulüp 35 senedir şampiyon oluyor. Rekabetçi lig olması lazım. Yöneticilerin, konuyu kavgadan çıkarıp finansal fair play zeminleri içinde çalışması lazım. Paralar yıldız sayısına göre verilmesin. Birinci, ikinci ve üçüncü şeklinde verilsin.



'Hakemler Beşiktaş'ı kayırıyor' diyorlar.Türk futbolu bu hakemlerle bir yere gidecek. Hata yapmıyorlar mı yapıyorlar. Algı yaratmak kimsenin haddi değil. Herkese olduğu gibi bize de hatalar olmuştur. Federasyon niye gitsin, seçimle gelmiş. Beğenmediğiniz bir şey varsa gidin konuşun."



"ŞENOL GÜNEŞ NE ZAMAN İSTERSE SÖZLEŞME UZAR"

"Şenol Güneş ile biz abi kardeş gibiyiz.Sözleşme konusunda sıkıntı yok.Artı bir senelik sözleşmesi var. O ne zaman isterse uzar. Sözleşmeyle ilgili konu aklında yok. Bizim de tüm konsantrasyonumuz şampiyonluk. UEFA kupasında daha üst noktalara gidebilmek. Hocamızın da konsantrasyonu bu."



"MALATYASPOR'A STADIMIZI VERECEĞİZ"

"1986 senesindeki bazı şeylerden dolayı stadımızı Malatyaspor'a vermeyelim' diyor. Kişiler hata yapar, kurumlar değil.Bu dediklerimizin üzerinden 30 yıl geçmiş. Büyük kulüp, büyük kulüp gibi hareket eder. Bize ihtiyaç duyan her kulübün yanında olmaya devam edeceğiz. Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz."

"DİVAN KURULU İÇİN BU NE HIRSTIR ANLAYAMADIM"



"Seçim yapılacak. Beşiktaş'ı temsil edenler Beşiktaş'tan bir şey almayacak, verecek kişiler olması lazım. Seçim var, kaçış yok. Beşiktaş'ı mahkeme kapılarını götürmek yakışmıyor. Ne hırsı anlamadım. Bu taraftarların umurunda değil. Divanı kilitlemenin manası yok. Kimse Beşiktaş'a zarar vermesin. Süleyman abiyi unutmasınlar. Kendisi 'Beşiktaş'ı üzmeyin' diyordu."

"FENERBAHÇE İLE GALATASARAY'I KARDEŞ YAPTIK"

"Taraftar yasağının kalkması için öncü kulüp Beşiktaş olmuştu. Şimdi de hamdolsun Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kardeş yaptık. Birbirlerinin hakkını çok güzel koruyorlar. Türk sporu için hizmetlerimiz devam ediyor. Kulüpler Birliği'nde yeni seçim talebi de yok.Spor kamuoyu herkesi iyi biliyor. Çok fazla konuşmanın anlamı yok"