Ş.Urfa'da 30 Araç çarpıştı, 33 yaralı var

Şanlıurfa’da, sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle birçok sürücü yolda kaldı. Şanlıurfa-Diyarbakır ve Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda araç kontrolden çıktı ve 2 ayrı noktada 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İtfaiye, sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı. Kazalar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar ise araçların çekilmesi ve tuzlama çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri de yollarda sürücüleri hız yapmamaları ve zincirsiz çıkmamaları konusunda uyardı.