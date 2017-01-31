Rus İstihbaratında 2 Kişi ABD'ye bilgi aktarma suçundan Tutuklandı

Rus istihbarat görevlileri Sergei Mihailov ve Dmitry Dokuçaev, ihanet suçlamasıyla tutuklandı.
"Siber güvenlik istihbaratı" alanında çalışan görevlilerinin CIA'e bilgi sızdırdıkları söylenirken, Dokuçaev ve Mihailov'un FSB'ye çalışmakta oldukları aktarıldı.
İki istihbarat görevlisinin, Aralık ayında tutuklandıkları belirtiliyor.
Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, Rus medyası konuyla ilgili detayları aktarıyor.
Siber-güvenlik firması Kaspersky Lab yöneticisi bir ismin de ihanetten tutuklandığı biliniyor.