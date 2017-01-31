Dünya'nın Süper Gücü 5 Yaşındaki Çocuktan korkuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişine yasak getirmesinin ardından, Washington'daki Dulles Havalimanı'nda, 5 yaşındaki İran kökenli ABD vatandaşı bir çocuk 5 saat boyunca kelepçeli halde tutuldu. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen olayı Demokrat senatör Chris Van Hollend gündeme getirdi. Senatör Van Hollend, çocuğun Maryland doğumlu olduğunu ve annesinin İranlı olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruları cevaplayan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, çocuğun ABD için tehdit oluşturduğu için kelepçelendiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı ve yanlış. Birinin, sınırlarımızı aşarak, bize zarar verebileceği zamanı bilmiyoruz. Başkan bu an üzerinde beklemek istemiyor. Tüm olanaklarını kullanarak, mümkün olan en kısa zamanda ülkeyi korumayı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor"

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz cuma günü 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına ilk aşamada 90 gün ABD'ye giriş yasağı koyan "başkanlık emri"ne imza atmıştı.

Uzun uğraşların ardından çocuk, ailesi ile birlikte ülkeye girebildi.

Kaynak: DHA, Reuters