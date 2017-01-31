Avrupa Birliği; Trump bizim varlığımız için ciddi Tehdit

Avrupa Konseyi Başkan Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB) için bir tehdit olduğunu söyledi.

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Malta’daki zirve öncesi AB üyesi 27 ülke liderine mektup gönderen Tusk, AB’yi tehdit eden unsurlar arasında Rusya, Çin ve radikal İslamı da saydı.

AB’nin 60 yıllık tarihindeki en büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Tusk, Çin’in iddialı adımlarının, Rusya’nın komşularına yönelik saldırgan politikalarının ve radikal İslamın Ortadoğu ve Afrika’da anarşiyi körükleyen adımlarının dış tehdit olduğunu söyledi.

‘Washington’daki değişim, AB’yi zor duruma sokuyor’

Tusk, Trump’ı da hedef alarak, “Yeni ABD yönetiminin endişe verici açıklamaları da geleceğimizi büyük ölçüde belirsiz kılıyor. Özellikle Washington’daki değişim, AB’yi zor bir duruma sokuyor, yeni yönetim ABD’nin dış politikasını son 70 yılını sorguluyor gibi görünüyor” dedi.

Trump, ‘vize kısıtlaması’ kararnamesiyle gündeme gelmişti.

AB üyesi ülkelere çağrı

Brexit ile birlikte gündeme sık sık gelen AB’nin dağılması tartışmasına da değinen Tusk, bunun bir tür restorsyon ya da üye ülkelerin birlikten bağımsız hale gelmesi anlamına gelmediğini belirterek, “Yalnızca bir arada olursak tamamen bağımsız olabiliriz” dedi.

Tusk, AB üyesi ülkelere çağrı yaptı: “Bu yüzden kolektif duyguları değiştirecek ve Avrupa entegrasyonunu bir adım ileri taşıma özlemini canlandıracak, kararlı ve iddialı adımlar atmamız gerekiyor.”