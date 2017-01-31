Türkiye, Tornado Uçaklarının çektiği fotografları istiyor

Türkiye, Almanya'dan İncirlik Üssü'nden kalkan Tornado savaş uçaklarının Suriye'de çektiği yüksek çözünürlüklü görüntülere sınırsız erişim talep etti.

Reuters'in haberine göre, Almanya bu isteği kabul etmezken, "Alman milletvekillerinin Türkiye'nin görüntüleri Kürtlere karşı kullanabileceğine dair endişeleri olduğu" bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü, Der Spiegel'in konuyla ilgili açıklama yapılması talebini geri çevirirken, Türkiye'nin Almanya'nın uçaklarına izin vermesinin sebebinin görüntülere erişim sağlanacağı düşüncesi olduğu öne sürüldü.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Türkiye gezisi öncesinde gündeme gelen gelişmenin, görüşmede gerginliğe yol açabileceği iddia ediliyor.