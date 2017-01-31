Selahattin Demirtaş hakkında 142 yıl hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla kadar hapis istemiyle iddianame kabul edildi.

Milliyet'in haberine göre, iddianamade Demirtaş'ın "Terör Örgütü Yöneticiliği", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik", "Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik", "Suç İşlemeye Tahrik ve Suçu ve Suçluyu Övme" suçlarından cezalandırılması istendi.