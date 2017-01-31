KHK'lar 200 Milyar dolarlık fonu denetimsiz hale getirdi

Hükümet üyelerinin açıklamalarına göre, oluşacak “denetimsiz kaynağın” 200 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması talebiyle verdiği yazılı soru önergesiyle OHAL KHK'leriyle yapılan ekonomiye ilişkin düzenlemeleri TBMM gündemine taşıdı.

"OHAL'DE ÇIKARILAN KHK'LER OHAL'E DAİR DEĞİL"

Anayasaya göre olağanüstü hal süresince çıkarılan KHK’lerin “olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda” olması gerektiğini hatırlatan Öztrak, son dönemde çıkarılan pek çok olağanüstü hal KHK’sinde bu kurala uyulmadığını ifade etti.

KAMUYA BORÇLAR DÜŞÜK KURDAN ÖDENECEK

Öztrak’ın önergesinde yer alan bilgilere göre 680 sayılı KHK ile Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara, Süper Loto gibi ücreti nakit olarak ödenen şans oyunlarının lisansı 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu’na veriliyor. 683 sayılı KHK ile düzenlemede sayılan kamu kuruluşlarına döviz borcu olanlar için borçlarını 2 Ocak 2017 tarihli kur üzerinden ödeme imkanı getiriliyor. Üstelik düzenlemede, bu kapsamındaki işlemlerin ve sonuçlarının, “bütçe gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeyeceği” öngörülüyor.

684 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler kapsamında, kamu bankalarının alacaklarının varlık yönetim şirketlerine devrinde usul ve esasları belirlemeye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yetkili kılınıyor. Böylece kamu bankalarında yöneticilik yapanların sorunlu varlıkların satışından doğabilecek sorumluluğu BDDK eliyle ortadan kaldırılıyor. Aynı KHK’nın bir başka maddesiyle İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve pek çok işletmedeki kamu paylarının Bakanlar Kurulu kararıyla Sayıştay denetimine tabi olmayan Türkiye Varlık Fonu’na aktarılmasının önü açılıyor.

200 MİLYAR DOLARLIK DENETİMSİZ FON

Yapılan açıklamalardan, Türkiye Varlık Fonu’nun ulaşacağı büyüklüğün 200 milyar doları bulacağının anlaşıldığını kaydeden Öztrak, “Fonun Sayıştay denetimine tabi olmadan faaliyette bulunacağı da düşünüldüğünde, son dönemde Olağanüstü hal kararnameleriyle bu fona ciddi miktarda kaynak transferinin yapılması kamuoyunun dikkatini çekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

BU SORULAR YANIT BEKLİYOR

Öztrak, Binali Yıldırım’a şu soruları yöneltti:

ANAYASAYA AYKIRI

“İstanbul Boğazının bir Anayasası olmalı” diyen bir Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı Olağanüstü hal KHK’larıyla, ekonominin günlük işleyişine ilişkin düzenlemeler yapılması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 121. maddesine açıkça aykırı değil midir? Olağanüstü hal KHK’ları TBMM gündemine ne zaman getirilecektir?

KUR SABİTLEMENİN MALİYETİ NE KADAR?

683 sayılı KHK’da sayılan kamu kuruluşlarının özel şirketlerden yabancı para cinsinden alacaklarının (kurum bazında) toplamı ne kadardır? Yapılan kur sabitleme düzenlemesiyle kamu kuruluşlarına bir tür “zarar görevi” verilmemekte midir? Bu verilen zarar görevinin maliyetinin ne kadar olması öngörülmektedir? “Bütçe gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeyeceği” belirtilen kamu kuruluşlarına verilen bu görev nedeniyle oluşacak zararının nereden karşılanması düşünülmektedir? Yapılan kur sabitlemesiyle devlete döviz borcu olan ve yükümlülüğünü önceden peşin ödeyerek yerine getiren firmalara talepleri halinde kur farkı iadesi yapılacak mıdır?

RAPORLARI KİT KOMİSYONUNA GELECEK Mİ?

Yukarıda ifade edilen KHK’larla Türkiye Varlık Fonu’na devredilen ve devredilmesinin önü açılan kamu varlıklarının toplam tutarı ne kadardır? Türkiye Varlık Fonu’na KHK’larla devredilen tüm varlık ve imtiyazlar Sayıştay denetiminin dışına çıkacak mıdır? Yine bu çerçevede Türkiye Varlık Fonuna devredilen İktisadi Devlet Teşekküllerine ait mali raporlar TBMM KİT Komisyonu’na sunulmaya devam edecek midir?