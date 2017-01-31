ABD ve İsrail'den İran'a 'balistik füze' suçlaması

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre incelemelerin sürdüğünü belirten Spicer, olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi. ABD, konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon da Güvenlik Konseyi'ni "derhal girişimleri ile Ortadoğu'yu tehlikeye atan İran'a" tepki göstermeye çağırdı.

NETANYAHU-TRUMP GÖRÜŞMESİ 15 ŞUBAT'TA

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Trump ile 15 Şubat tarihinde yapılması planlanan görüşmesinde, İran'a yönelik yaptırımların yenilenmesi konusunu gündeme getireceğini söyledi.

Trump seçim kampanyası döneminde İran'la varılan nükleer anlaşmanın 'feci' olduğunu söylemiş ve anlaşmaya karşı olduğunu açıkça ifade etmişti.

İran'la Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşma uzun yıllar süren müzakerelerin ardından bir yıl önce yürürlüğe girdi. Anlaşma İran'ı uranyum zenginleşirime faaliyetlerini azaltma ve nükleer santralleri uluslararası denetime açmakla yükümlü kılıyor.

Bunun karşılığında İran'a uygulanan yaptırımların peyderpey kaldırılması taahhüt edilmişti.