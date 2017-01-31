BM, FETÖ Hakimini derhal bırakın çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler, BURKİNA Faso Dışişleri Bakanı ile ByLock görüşmesi olduğu için tutuklanan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (Uluslararası ceza mahkemelerinin soykırım davalarına bakan mahkemesi) Hâkimi Aydın Sefa Akay'la ilgili yeni bir çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler mahkemesi,Türkiye'nin 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan Uluslararası Ceza Mahkemeleri (UCM) yargıcı Aydın Sefa Akay'ı serbest bırakması gerektiği kararını verdi.

Reuters'ın haberine göre; BM Mahkemesi, Akay'ın 14 Şubat'a kadar tahliye edilmesini talep etti.

'FETÖ' mensuplarının birbirleriyle haberleştiği Bylock uygulamasını kullananlar arasında "kırmızı liste"de bulunan Akay, ifadesinde, 2012'de Burkina Faso Büyükelçisi olduğunu, 2014'te kendi isteğiyle merkeze döndüğünü ve 2015'te yaş haddinden emekliliğe ayrıldığını anlatmıştı.