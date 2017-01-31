HDP, DBP, HDK, DTK ve TJA'dan 'Hayır' deklarasyonu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Özgür Kadın Hareketi (TJA) bileşenleri Diyarbakır'da ortak yayımladığı deklarasyonla anayasa değişikliğiyle ilgili yapılacak referandumda "hayır" oyu kullanacaklarını duyurdu.

DBP İl Başkanlığı'nda TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, HDP'li miletvekilleri, DBP Eşgenel Başkanı Kamuran Yüksek, DTK Eşbaşkanı Leyla Güven'in yanı sıra çok sayıda kişinin katımıyla açıklanan referandum deklarasyonunu DBP Eş başkanı Kamuran Yüksek okudu.

Yüksek, Türkiye'de yaşanan sorunların, "Demokratik Cumhuriyet Anasayası" ile çözeleceğini belirterek, şu an yapılan anasaya değişikliğinde toplumun beklentilerine cevap vermediğini dile getirdi. Yüksek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde 90 yıldır biriken toplumsal sorunların çözümünün başlangıcı Demokratik Cumhuriyet Anayasası'dır. Ülkede yaşayan tüm halkların, inançların, toplumsal kesimlerin ve kadınların haklarını, özgürlüklerini tanımlayan, yerel demokrasi ve toplumsal katılıma dayalı idari-siyasi yönetim sistemini esas alan bir anayasa toplumsal sorunlarımızı çözecek, toplumsal barışımızı sağlayacak ve toplumu güçlendirecek olan bir anayasa olur. Fakat mevcut haliyle AKP-MHP ortaklığı ile ülke gündemine getirilen, bir çok usulsüzlükle TBMM'den geçirilen ve halkımızın huzuruna getirilecek olan Anayasa değişikliğinin, Kürt sorunu dahil, hiçbir toplumsal sorunu ve siyasi yönetim sorununu çözme imkanı ve kapasitesi yoktur. Bu anayasa, her şeyden önce AKP-MHP anayasasıdır. Tüm siyasi yapıların dahil olduğu bir anayasa olmadığı gibi, ruhu itibariyle etnik, milliyetçi, tekçi, cinsiyetçi ve merkeziyetçi bir anayasadır. Bu anayasanın içinde Kürt halkı da Türkiye toplumu da yoktur. Alevi toplumu, diğer kimlikler ve kültürlerin hakları ve özgürlükleri ile mütedeyyinler ve beklentileri yoktur" dedi.

Yüksek, "Halkımız bu gidişe dur diyecek, bu anayasaya referandumda hayır oyu verecektir. Hiçbir sorunumuza çözüm getirmeyen, içerisinde Kürt sorunun çözümü olmayan, toplum olarak haklarımızı ve özgürlüklerimizi barındırmayan bu anayasaya onay vermeyeceğiz. Güçlü şekilde hayır diyeceğiz" diye konuştu.