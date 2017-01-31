Deniz Baykal; Erdoğan Anayasa değişikliğini imzalamayacak

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkanlık teklifinin "TBMM'den Cumhurbaşkanlığına gönderilmemesiyle" ilgili bir soru üzerine Baykal, "Gecikme, insanda, acaba sağduyu hakim olur da bu imzalanmaz ve bir sıkıntılı dönem Türkiye'ye yaşatılmaz diye umut yaratıyor" diye konuştu.

Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun imzalanmaması ve referandum yapılmaması, Türkiye'nin anayasa zorlamasına maruz bırakılmaması halinde sorumlu ve doğru davranılmış olacağını belirten Deniz Baykal, "Keşke böyle bir karar alsalar. Köprüden önceki asıl son çıkış bu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı anayasa değişiklik teklifini imzadan sarfınazar ederse, uzak durursa, bence doğrusunu yapmış olur" değerlendirmesinde bulundu.