Reina Saldırganı Olay yerinde Polislerin yanında nasıl elini kolunu sallayarak ayrıldı

Yılbaşını kana bulayan Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov, ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Söz konusu iddiaya göre Masharipov saldırının ardından polislerin yanına giderek, kimliğini gösteriyor.

Daha önce çıkan görüntülere göre, Masharipov polislerin yanına giderek elini gösterdiği ortaya çıkmıştı. Saldırganın kaçabilmek için kendini yaraladığı ve yarasını polislere gösterdiği öne sürülmüştü.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, saldırı sonrası yaşananlara ilişkin ilginç bir iddia ortaya attı. Övür, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Katliam sonrası kapıda şöyle bir görüntü var: Terörist, içeriden çıkıyor ve Kuruçeşme tarafına doğru yürüyor. Sonra birden geri dönüyor. Yani Reina'nın kapısına doğru. Arkasından koşarak gelen bir polis nedeniyle bir an tedirgin oluyor. Polis onu geçince, rahatlıyor ve yürüyerek tam Reina'nın kapısında duran kalabalık polis grubunun önüne geliyor. Sol eli cebinde. O sırada iki polis bunu durduruyor. Konuşmaya başlayınca şef olduğu anlaşılan bir polis daha geliyor. Teröriste bir şeyler soruyorlar. Adam, sol elini cebinden hiç çıkartmıyor.

POLİSLERE NE GÖSTERDİ?

Polis de "niye çıkarmıyorsun elinde ne var?" diye hiç sormuyor. Polislere sağ eliyle sağ pantolon cebi hizasından bir şey gösteriyor. Büyük ihtimalle bir kimlik bu. Ve polisler adamı bırakıyorlar. O da elini kolunu sallayarak oradan uzaklaşıyor. Ben izlerken adamın rahatlığı ve polislerin ısrarcı olmamaları karşısında şaşırdım. Ve o sahneyle ilgili kafamda onlarca soru işareti oluştu. En basiti içeriden çıkan bir adam neden sorgulanmaz?